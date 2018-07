Axelle toont designstukken met VENSTER 25 juli 2018

Axelle Vertommen uit Heist-op-den-Berg heeft een tijdelijke designwinkel geopend langs de Britselei in Antwerpen. Met VENSTER biedt de 25-jarige een platform aan voor onafhankelijke ontwerpers





"Een week lang wordt er meubilair van één of meerdere ontwerpers getoond in een zelfontworpen scenografie in de etalage. Elke donderdagavond wordt de etalage feestelijk ingehuldigd tijdens een vernissage. De laatste vernissage zal plaatsvinden op 2 augustus. Op deze avond toon ik mijn eigen werk in de etalage", vertelt Axelle. "Het eigenlijke idee van VENSTER kreeg ik zo'n half jaar geleden. Op dat moment heb ik vooral nagedacht over het concept en een naam. Toen ik een tweetal maanden geleden vernam dat ik het pand van City Furniture in Antwerpen in juli kon huren, heb ik dan ook geen moment getwijfeld."





De winkel, waar ook permanent een aanbod van verschillende ontwerpers aanwezig is, blijft open tot en met 5 augustus. "Aangezien ik nog freelance ontwerp zal het nu niet lukken om er een vaste zaak van te maken. Deze maand is voor mij een test van het concept en wie weet wat er in de toekomst nog kan uit voortvloeien. In de meest ultieme situatie is VENSTER een concept dat kan verder gezet worden op andere locaties in andere steden. Een webshop, in combinatie met tijdelijke verkooppunten, zou ook interessant kunnen zijn", klinkt het.





Meer info: op www.vensterantwerp.be. (AVH)