Axel Vervoordt gastcurator eerste expo in DIVA 09 juni 2018

Kunsthandelaar en binnenhuisarchitect Axel Vervoordt zal curator zijn van de eerste tijdelijke tentoonstelling in museum DIVA, Antwerp Home of Diamonds. 'De Wonderkamer van Axel Vervoordt' vormt het vertrekpunt van een serie tijdelijke wonderkamers die DIVA organiseert. Voor zijn 'wonderkamer' duikt hij in de collectie van DIVA en vult deze aan met stukken uit zijn eigen verzameling en met bruiklenen. Zo zal hij een tentoonstelling samenstellen die verwondering en nieuwsgierigheid oproepen door 'naturalia', 'scientifica' en 'exotica' samen te presenteren met historische en hedendaagse kunst. De tentoonstelling loopt van vrijdag 19 oktober tot en met zondag 28 april 2019. Vanaf 15 juni koop je tickets online via ww.divaantwerp.be. Een combinatieticket met de permanente tentoonstelling 'DIVA, a Brilliant Story' kost 16 euro. (ADA)