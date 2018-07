Axel Polis (Open Vld): "Verlos OCMW-klanten van papierberg" 20 juli 2018

OCMW-cliënten zouden beter worden geholpen wanneer overheid, middenveld en privésector hun gegevens meer gaan delen. "Het Antwerps OCMW raadpleegt nu tot 46 databanken. We moeten kansarmen en sociaal werkers minder belasten met administratie", stelt OCMW-ondervoorzitter Axel Polis (Open Vld) voor.





"Als je éénmaal de toestemming vraagt van OCMW-klanten om gegevens over hun bank, nutsmaatschappijen, schulden en facturen te delen, dan bespaar je een hele papierberg", zegt Polis. "Al dat geloop is een zware inspanning voor mensen in problemen. Voorkom je dat, dan kan de maatschappelijk assistent ook meer tijd stoppen in échte hulp in plaats van bezig te zijn met administratie. Ik ben er zeker van dat je dan ook mensen kunt helpen die nu op één of andere manier naast een leefloon grijpen. Altijd met respect voor de privacywetgeving."





Polis verwijst naar Nederland, waar al proefprojecten lopen die een duidelijk zicht bieden op de kosten van steuntrekkers. Ook apps komen daar in beeld.





Michaël Lescroart, woordvoerder van OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA), wijst erop dat er vandaag al hard wordt gewerkt aan een beperking van de administratieve rompslomp. "Maar álles uit handen nemen van de cliënten, dat willen we niet. Je moet ervoor zorgen dat die mensen zelfredzaam blijven. Vinden ze een job, dan mogen ze niet meteen weer in moeilijkheden geraken." (PHT)