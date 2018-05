Axel Daeseleire gaat Rubens achterna 23 mei 2018

02u48 0

Een aantal stadsgidsen, schepen Caroline Bastiaensen en acteur Axel Daeseleire hielden gisteren een schilderssessie op de Groenplaats onder het motto 'Rubens inspireert'. Hiermee willen ze twee nieuwe Rubenswandelingen onder de aandacht brengen. "Ik schilder graag, maar meestal is mijn werk toch wel wat expressionistischer van aard", zegt Axel.





Het programma 'Rubens achterna' omvat twee wandelroutes langsheen kerken vol barok-kunst. 'Rubens' groei' start in de Sint-Andrieskerk, en gaat daarna naar de kathedraal en Carolus Borromeuskerk. 'Rubens' bloei' start in de Sint-Pauluskerk, houdt halt in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Sint-Jacobskerk. "Ik ga geregeld kerken bezoeken in binnen- en buitenland, op zoek naar schoonheid. De kerken op deze routes hebben allemaal schitterende werken van Rubens en andere barok-kunstenaars hangen. In de Carolus Borromeuskerk hingen ooit 40 werken van Rubens, maar daar gingen er heel wat van verloren bij verschillende branden", zegt Axel. De wandelingen vinden plaats in groep met een ervaren gids of met de gratis app Antwerp Museum. Reserveren kan via de website www.antwerpenbarok2018.be. (DILA)