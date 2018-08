AWV laat roltrappen draaien tijdens Linkerwoofer 01 augustus 2018

Bezoekers die het komende weekend via de Sint-Annatunnel ('voetgangerstunnel' in de volksmond) naar het tweedaagse muziekfestival Linkerwoofer op Linkeroever gaan, moeten zich geen zorgen maken: de roltrappen zullen het doen. Dat laat beheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weten.





Woordvoerder Jef Schoenmaekers: "We gaan tijdens het festival extra mankracht inzetten om de roltrap 24 op 24 te laten werken. En dat vanaf vrijdag in de vroege namiddag zodat mensen vrijdag en zaterdagnacht altijd kunnen gebruik maken van de roltrappen. Zondagavond gelden terug de gewone uren (tot 20 uur, red.)." De roltrappen liggen momenteel geregeld stil als gevolg van werken ter voorbereiding van de renovatie van de liften.





De 14de editie van Linkerwoofer palmt op vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus de Antwerpse Linkeroever in. De stad geeft de organisatoren een subsidie van 30.000 euro voor hun gezinsvriendelijke evenement met Belgische artiesten op het podium. Zo wil de stad organisatoren aanmoedigen om in te zetten op een breed, laagdrempelig kunstenaanbod én podiumkansen voor jonge artiesten. Naast gevestigde waarden voor jong en oud als The Van Jets, Discobaar A Moeder en Kapitein Winokio krijgt ook jong talent een podium, zoals de noiserockband Shht, de jazzfusionband Revealing Cosmos en de winnaar van Humo's Rock Rally 2018 The Calicos. Daarbovenop krijgt Linkerwoofer van het district Antwerpen ook een toelage via het districtsfonds, specifiek voor het programma in de tent met nieuw muziektalent. (BJS/NBA)