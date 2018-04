Avondspits in de soep door ongeval met trucks 07 april 2018

Een ongeval in de Kennedytunnel heeft de sowieso al moeizame avondspits rondom Antwerpen gisterenavond nog wat moeilijker gemaakt. Rond half vijf kwam het tot een aanrijding met drie vrachtwagens in de richting van Nederland. Twee van die trucks versperden de weg waardoor er slechts één rijstrook richting Ring beschikbaar was. "Eén van de vrachtwagens moest getakeld worden en dat is nooit eenvoudig in een tunnel. Op een bepaald moment was het anderhalf uur aanschuiven vanaf het Waasland en het was sowieso al erg druk rondom Antwerpen. Op vrijdagen gaat de spits altijd moeizaam, ook in de vakantieperiodes. Het aangekondigde mooie weer maakte het extra druk op de wegen."





Iets voor zes uur was de weg volledig vrijgemaakt maar de files bleven nog lang aanslepen. (BSB)