Avocadobar komt naar de kaaien NBA

10 december 2018

19u31 0 Antwerpen Antwerpen krijgt met ‘Akuakate’ zijn eerste echte ‘avocado-bar’. Antwerpse ondernemers Stijn Hillebrant en Sarah Tondeur vonden inspiratie in Mexico en hopen dezelfde sfeer te brengen aan de kaaien.

Antwerpen is geenszins Mexico dezer dagen maar daar willen Stijn en Sarah wel verandering in brengen, op 19 december openen ze hun ‘Akuakate’, Spaans ‘Avocado’. “Een zaak die focust op avocado en gezondheid. De gerechten zijn standaard vegetarisch of veganistisch, maar wil je er wat spek bij, kan dat perfect”, vertelt Stijn, die ook eigenaar is van Costa del Kapsalon. Van kapper naar lunchbar?

“Niet helemaal, ik blijf uiteraard mijn kapperszaak verder zetten maar toen wij in Mexico waren is de kiem van dit idee ontstaan. En eens dat er iets in mijn hoofd zit, moet ik het toch ook echt realiseren. Ik heb in Sarah een goede partner gevonden om hier de dagelijkse leiding te nemen. Ik heb mijn vooral op het concept, de look en feel, de menu en de yoghurt gestort.”

Die yoghurt maken ze dan ook zelf. “Een yoghurt voor body en mind, ik ben twee maanden lang bezig geweest met de juiste samenstelling voor onze yoghurt op basis van kokosmelk en avocadosmaak.”

Ook pancakes staan op de menu. “Toen wij in Mexico zaten hebben wij elke ochtend pancakes gegeten, daarom zitten ze ook mee in onze menu. Maar wel met enkele de originele smaken. Bij ons zal je geen kaneel vinden bijvoorbeeld, want dat wordt daar niet gebruikt, we werken eerder met cacao bijvoorbeeld. Zo willen we zo dicht mogelijk bij de roots blijven”, vertelt Sarah nog.