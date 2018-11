Automobilist gewond na ongeval met twee vrachtwagens Sander Bral

12 november 2018

Twee vrachtwagens en een personenwagen zijn maandagmiddag betrokken geraakt bij een ongeval op de snelweg in Antwerpen-Zuid. Door de klap kwam de personenwagen dwars over het wegdek tot stilstand aan de splitsing van de A12 en de E19 richting Brussel. De bestuurder moest bevrijd worden door de brandweer en is gewond naar het ziekenhuis gevoerd. De twee truckers bleven ongedeerd. Terwijl hulp- en takeldiensten hun werk deden was de linkerrijstrook tijdelijk versperd met alle verkeershinder van dien.