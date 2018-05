Autoluw Operaplein klaar op 16 juli VOETGANGERS EN FIETSERS KRIJGEN MEER RUIMTE DIETER LIZEN

29 mei 2018

02u58 0 Antwerpen Wie via De Keyserlei de Leien oversteekt richting Teniersplaats heeft het vast al gezien, de bouwput voor de Opera is volledig dichtgelegd en het Operaplein krijgt stilaan vorm. "Op 16 juli zullen de eerste voetgangers en fietsers dit plein in gebruik nemen."

Er is al heel veel werk verricht op de Werf van de Eeuw. Het stuk Leien van de De Keyserlei tot de Rooseveltplaats wordt een autoluw plein, daar worden nu al de eerste stenen ingelegd. "Op 16 juli moet het plein zo goed als compleet zijn, met banken, 7 grote magnolia's en verlichting die het Operagebouw opnieuw de nodige grandeur moet geven. Het plein zal ook voor evenementen gebruikt kunnen worden", zegt projectleider Dries Henkens. Voor de tram over het plein en de Noordelijke Leien blijft het nog iets langer wachten, tot 2019.





Het eerste van vier kwadranten van de Rooseveltplaats ter hoogte van de Opera is al volledig heraangelegd. De platanen bleven staan, errond kwam een plein in grijze arduin. Op de volledige Rooseveltplaats worden 21 busperrons herleid naar 13 perrons om voetgangers, trams en fietsers meer ruimte te geven. Voor het atheneum zullen na heraanleg zelfs geen bussen meer halt houden.





Lichtkoker

De 25 meter brede lichtkoker voor de A-Tower die toegang geeft tot de ondergrondse premetro Opera en de parkeergarage zit intussen ook in de grond. De eerste roltrappen in de 15 meter diepe schacht zijn geplaatst. Dat betekent echter niet dat al het ondergrondse werk erop zit, integendeel. "De dakbalken van 45 meter die het plein onderstutten zijn allemaal geplaatst maar aan die dakbalken worden nu twee autotunnels opgehangen, een grote klus", zegt Dries Henkens.





Op de Leien gaan de auto's ondergronds net voor de De Keyserlei, passeren ondergronds het premetrostation en de historische restanten van de Kipdorpbrug om weer boven te komen ter hoogte van de Korte Winkelstraat. En dat met twee rijstroken in beide richtingen. Onder de tunnels komt een parkeergarage voor 380 wagens. Die parking werd al helemaal uitgegraven, maar moet wel nog in twee niveaus onderverdeeld worden. Fietsers kunnen via de Teniersplaats een fietshelling nemen naar een stalling met 400 plaatsen. De helling zit er al in, maar de stalling moet nog volledig ingericht worden.





Parking in 2020

De totale werken, zo raakte al in februari bekend, zullen een jaar langer duren dan aanvankelijk gepland. Die nieuwe timing staat ook vandaag nog recht, wat wil zeggen dat in 2020 met de parking onder het Operaplein de laatste fase van het project wordt opgeleverd. In tussentijd worden de verschillende deelprojecten van de Noorderlijn verder afgewerkt zoals onder andere de Noorderlaan, de tram van het eilandje naar de Noorderlaan, het Operaplein, het premetrostation en de autotunnels.





Als alles klaar is moet niet enkel de mobiliteit in het centrum flink verbeteren, ook krijgt deze centrale plek in de stad een pak meer ademruimte.