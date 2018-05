Autodieven schakelen bevriende rechter in 29 mei 2018

Een vijftienkoppige dievenbende uit Antwerpen heeft minstens 22 gestolen auto's naar Marokko gesmokkeld en doorverkocht. De zwendel liep prima. Werd toch eens iemand opgepakt aan de grens, dan werd dat 'onder vrienden' geregeld. "Ik ga morgen met de Marokkaanse rechter thee drinken", liet kopstuk Adil C. noteren tijdens een telefoontap.





Het openbaar ministerie vordert tegen drie broers van de Antwerpse familie C. straffen van 4 en 5 jaar cel. Vierde broer J. riskeert 4 jaar waarvan de helft met uitstel. De autozwendel bracht 173.000 euro in het laatje. De familie C. heeft in het Marokkaanse Meknès een fruitbedrijf en woont er in een villa. Als gerespecteerde burgers kennen zij er veel volk. Toen in juni 2013 twee handlangers met gestolen auto's in Marokko werden gearresteerd, ving de Belgische politie een raar telefoongesprek op.





Aziz (vanuit Antwerpen): "Heb je al met de rechter gesproken?" Adil (in Marokko): "Nee, hij was al weg. Ik heb enkel de procureur gesproken."





Aziz: "De rechter woont in Meknès tegenover de zus van ..."





Adil: "Ik heb morgenvroeg met rechter in theehuis afgesproken." Van de 15 verdachten heeft één iemand gedeeltelijk bekend. Hun advocaten komen de volgende dagen aan de beurt. (PLA)