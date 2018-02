Autodief gevolgd en klemgereden 05 februari 2018

Er is een wagen gestolen in de Dambruggestraat in Antwerpen in de nacht van zaterdag op zondag. De politie kwam ter plaatse om vaststellingen te doen. Een wijkteam dat wat verder in een anoniem voertuig op patrouille was, merkte het gestolen voertuig op. Net omdat ze niet herkenbaar waren als politie, konden ze de gestolen auto discreet volgen. Er werd een afspraak gemaakt met enkele ploegen van noodhulp en wat verder werd de wagen klemgereden. De verdachte, een man van 28 jaar, werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex. De politie nam contact op met de procureur en in samenspraak kon de auto terug worden bezorgd aan de eigenaar. (BSB)