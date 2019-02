Autodief gevat dankzij alerte getuige Sander Bral

20 februari 2019

Een getuige verwittigde in de nacht van maandag op dinsdag de politie toen hij zag hoe een man wou inbreken in een wagen in de Somersstraat. De verdachte zou ook aan verschillende fietsen geprutst hebben. Een aangestuurde politiepatrouille kon de verdachte aantreffen in de Provinciestraat. De verdachte bleek in het bezit van een kniptang en een schroevendraaier. Hij had ook enkele cd’s op zak, die hij had gestolen uit een auto. De verdachte bleek gekend voor heel wat feiten en werd overgebracht naar het cellencomplex op de Noorderlaan.