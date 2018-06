Autodief crasht tegen verkeerslicht 11 juni 2018

02u43 0 Antwerpen Een 38-jarige autodief uit Antwerpen is zondagochtend na een achtervolging gecrasht aan het kruispunt tussen de Carnotstaat en de Ommeganckstraat. Hij knalde op een verkeerslicht.

De auto werd begin mei in Antwerpen gestolen en werd opgemerkt in het Neteland (regio Herentals) via een ANPR-camera van de lokale politie. Parketwoordvoerster Caroline Vanderstokker: "De ANPR-camera gaf een melding om 2.30 uur. De politie ging het voertuig achterna en trof het aan op de E313. Daar nam de federale wegpolitie de achtervolging over. Vanaf het tankstation in Ranst kreeg de chauffeur in de gaten dat de politie achter hem aanzat. HIj verliet de snelweg via de afrit Turnhoutsepoort en reed de Turnhoutsebaan op richting Antwerpse binnenstad. De chauffeur reed zijn auto kapot op de verhoogde trambedding in de Carnotstraat, en crashte uiteindelijk tegen een verlichtingspaal."





Vlucht mislukt

De chauffeur vluchtte nog weg maar liep niet ver meer. De politie kon hem in de buurt arresteren. De chauffeur was niet gewond. hij zal maandagmorgen voor de onderzoeksrechter worden geleid.





Het kruispunt van de Carnotstraat met de Ommeganckstraat bleef wel een tijdje afgesloten. De brandweer kwam ter plaatse om de brandstof en de gelekte olie op te ruimen.





(PLA)