Autodeelsysteem kampt met fraudeurs 02 februari 2018

Het nieuwe autodeelsysteem Poppy heeft te kampen met fraudeurs. Zo heeft het bedrijf al tachtig gebruikers moeten weigeren omdat ze bijvoorbeeld niet beschikten over een geldig rijbewijs. Om je te registreren moet je je rijbewijs registreren maar blijkbaar wordt daarmee gefraudeerd. Ook zijn er al tientallen ongevallen gebeurd. Het bedrijf is op de hoogte van de problemen en heeft de hulp van de politie ingeschakeld. Samen bekijken ze hoe ze het systeem kunnen verbeteren. In een halve maand tijd zijn er al zo'n 3.500 gebruikers. Het bedrijf vraagt Antwerpenaren waakzaam te zijn en misbruiken van het systeem te melden. (ADA)