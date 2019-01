Auto vliegt tegen verlichtingspaal bij ongeval Sander Bral

15 januari 2019

Een personenwagen is maandag tegen een verlichtingspaal aan de Blancefloerlaan op Linkeroever beland bij een ongeval. Eén van de betrokken voertuigen wilde vanuit de Blancefloerlaan via de doorsteek links afslaan op het kruispunt met de Waterhoenlaan. Het tweede voertuig kwam van de Waterhoenlaan en reed rechtdoor. De twee voertuigen kwamen met mekaar in aanrijding. Door de klap werd één van de voertuigen weg gekatapulteerd tegen een verlichtingspaal. De inzittenden van dat voertuig kwamen met de schrik weg. Toch werden ze medisch gecontroleerd. Het voertuig dat tegen de paal terecht kwam, werd getakeld.