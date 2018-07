Auto over de kop op Bisschoppenhoflaan 26 juli 2018

Een 26-jarige bestuurster is rond 9.30 uur met haar wagen over de kop gegaan op de Bisschoppenhoflaan in Deurne, richting stadscentrum. Zij botste op een tweede auto die net de rijbaan kwam opgereden. De vrouw zat gekneld in haar auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Zij is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De chauffeur in de aangereden wagen, een 28-jarige man, liep oppervlakkige verwondingen op. De twee chauffeurs legden tegenstrijdige verklaringen af over de oorzaak van het ongeval. De rijbaan is ruim een half uur volledig afgesloten gebleven. Het verkeer rijdt nu weer normaal.