Auto-inbreker steekt te voet Ring over om te ontsnappen 16 juli 2018

02u28 0

In de nacht van vrijdag op zaterdag sprak het slachtoffer van een auto-inbraak een voorbijrijdende patrouille aan.





De man had zijn wagen aan de Camille Huysmanslaan geparkeerd. Toen hij aan zijn wagen kwam, betrapte hij daar een inbreker. Die ging er meteen vandoor. Het interventieteam deed nazicht in de omgeving en trof een man aan die voldeed de beschrijving. Bij het aanspreken van de verdachte, zette die het meteen op een lopen.





Weggevlucht

Hoewel de man aangemaand werd om te stoppen, liep hij verder. Een van de agenten zette een spurt in en achtervolgde de vluchter over de Jan Van Rijswijcklaan in de richting van de binnenstad.





Snelweg

Hij liep de trappen af die uitgeven op de snelweg, sprong over een metalen balustrade om vervolgens de snelweg ook over te steken.





Die levensgevaarlijke handeling deed de politie de achtervolging staken maar ze verloren de man niet uit het oog. Ondertussen waren er al andere interventieploegen onderweg.





Middenberm

Nadat de verdachte nog over de sporen had gelopen, verstopte hij zich ergens op de middenberm langs de snelweg. Daar werd hij verrast door de politie en gevat. De man van 40 jaar werd gearresteerd en meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.





De buit had de verdachte tijdens zijn vlucht weggegooid en kon, met beschadigingen, terug worden gevonden. Een inspecteur liep bij de achtervolging een gescheurde broek en een oppervlakkige schaafwonde op. (NBA)