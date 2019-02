Auto-inbreker gepakt die al tijdje op de radar stond Sander Bral

24 februari 2019

Het politiewijkteam West kon achterhalen dat iemand uit de wijk zich mogelijk bezig hield met het plegen van inbraken in voertuigen. Op vrijdag hield de politie de man in de gaten. Hij verplaatste zich en legde een abnormaal traject af. Er waren voldoende aanwijzingen om de man staande te houden en te controleren. Zo vonden ze een voorwerp dat hij zou kunnen gebruiken om de ramen van auto’s in te slaan. Gezien de informatie die de inspecteurs bekend was na onderzoek en de vaststellingen ter plaatse werd de man meegenomen naar het kantoor aan de Oudaan. In samenspraak met het parket werd bij hem thuis een huiszoeking gedaan. Ook zijn auto werd doorzocht. De politie vond heel wat luxeproducten en enkele verboden wapens. Verschillende gevonden producten konden al aan enkele auto-inbraken gelinkt worden. De verdachte wordt vandaag bij de onderzoeksrechter geleid.