Auto-inbreker betrapt door getuige 18 mei 2018

03u01 0

Woensdagnacht kon de politie een auto-inbreker klissen. Een getuige was aan het wandelen over de Oudeleeuwenrui toen iemand vlakbij hem het raam van een geparkeerde auto verbrijzelde. De getuige belde meteen naar de politie. De eerste ploegen die ter plaatwe kwamen, konden de verdachte aantreffen in de wagen. Hij had de politie niet eens zien aankomen, omdat hij druk bezig was met het handschoenenkastje te doorzoeken. De man van 35 jaar uit Antwerpen werd meegenomen en diende voorgeleid te worden. De eigenaar van de wagen was niet ter plaatse en wordt opgespoord. (PLA)