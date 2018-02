Auto in de flank gereden aan Albertpark 02 februari 2018

Een man is lichtgewond geraakt bij een aanrijding op het kruispunt van de Generaal Lemanstraat en de De Merodelei in Antwerpen. Een bestuurder reed woensdagochtend op de Generaal Lemanstraat richting Albertpark en raakte een voertuig dat uit de De Merodelei kwam vol in de flank. Hierbij raakte de bestuurder die uit de De Merodelei kwam lichtgewond. Zijn voertuig moest worden getakeld. De rijbaan lag na het ongeval vol brokstukken en glas en moest proper worden gemaakt.ger. (BSB)