Auto in brand gestoken en villa beschoten DADERS HEBBEN WAT LATER OOK VLUCHTWAGEN IN VLAMMEN DOEN OPGAAN TOON VERHEIJEN

02u33 4 Toon Verheijen De uitgebrande wagen naast de woning in de Hertendreef in Kalmthout. Het dak van de carport is weggesmolten. Antwerpen In de Hertendreef in Kalmthout is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto uitgebrand die naast een villa stond. Bovendien is de woning beschoten. Doelwit was wellicht Thierry C. De man is een bekende in het drugmilieu, werkte als dokwerker en wordt gesitueerd in de entourage van drugbaron 'Frank De Tank'. De uitvoerders van de raid hebben nadien hun vluchtwagen in de fik gestoken in Brasschaat, nabij de E19.

Het was rond 4 uur vrijdagmorgen toen de hulpdiensten de melding kregen dat in de Hertendreef in Kalmthout naast woning nummer 27 een wagen in brand was gevlogen. Het voertuig stond onder een carport. De bewoonster van het pand, weduwe B., was niet thuis. De beller maakte ook melding van schoten, al was er niet meteen sprake van een schietpartij.





Ongeveer een kwartier later volgde vanuit de Papestraat in Brasschaat, op een steenworp van de op- en afrit van de E19 in Sint-Job, het bericht dat naas revalidatiecentrum De Mick een brandend voertuig was aangetroffen. Het ging om een Volkswagen Sirocco met gestolen Nederlandse nummerplaten.





Al snel werd duidelijk dat beide feiten met elkaar te maken hadden. De wagen die in Brasschaat is achtergelaten, was de vluchtwagen van de mannen die twintig minuten eerder de woning hebben beschoten en de auto in brand hebben gestoken.





De politie heeft in de Hertendreef getuigen ondervraagd. Twee getuigen verklaarden los van elkaar dat ze duidelijk geweerschoten hebben gehoord. Kort daarna zijn kogelinslagen gevonden in de woning.





Toon Verheijen De voordeur van de villa die is beschoten.

Weduwe

In de woning in de Hertendreef woont weduwe B. Zij is de moeder van Thierry C., die al enkele jaren gekend is in het drugmilieu en enige tijd geleden vijf jaar celstraf heeft gekregen. C., een voormalige dokwerker, woont officieel in het Nederlandse Putte. Daar was hij eind vorig jaar al eens het doelwit van een schietpartij. In diezelfde periode huurde hij ook een woning aan de Miksebaan in Brasschaat en daar ontsnapte hij nipt aan een afranseling. Een buurman heeft toen in zijn plaats de klappen moeten incasseren.





Waarom nu precies de woning van de moeder van Thierry C. geviseerd werd, is niet helemaal duidelijk. Maar een link met het drugmilieu lijkt niet veraf. C. behoort tot de entourage van cocaïnebaas Frank V., bijgenaamd 'De Tank', die al een tijdje vastzit, maar nu vrijkomt met een enkelband. "We tasten zelf nog in het duister", zegt Sylvie Van Baden van het parket in Antwerpen. "Ja, ook een link met het drugmilieu wordt nagegaan."





De kans bestaat dat opdrachtgevers van Thierry C. niet tevreden waren over zijn 'acties' en dat ze hem nu bang'wilden maken door toe te slaan op het adres van een familielid.





In de buurt van de Hertendreef reageerden bewoners in elk geval geschrokken. "Tot een jaar of tien geleden woonde C. hier zelf nog, maar echte problemen veroorzaakte hij toch niet", luidde een reactie. "Met de vrouw hebben we nooit echt problemen gehad. We hadden er nauwelijks contact mee. We zagen hier wel regelmatig wagens stoppen met allerlei soorten nummerplaten. We zijn in elk geval erg hard geschrokken. Je verwacht dit niet in onze rustige buurt."





De feiten lijken in elk geval enorm hard op een incident dat in mei heeft plaatsgevonden in het Antwerpse polderdorp Berendrecht. Toen is aan een woning in de Neerhoefstraat een auto in brand gestoken en is het huis van Mario D.B. onder vuur genomen. D.B. is eveneens een bekende uit het drugmilieu. Eén van de vluchtwagens is destijds in de omgeving van de oprit van de A12 in de fik gestoken.