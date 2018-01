Auto belandt op tramsporen na ongeval 02u59 0

In de Britselei in Antwerpen belandde maandagvoormiddag een auto op de tramsporen na een aanrijding. Een 59-jarige vrouw reed ter hoogte van de Kasteelpleinstraat op de ventweg en wilde de hoofdweg oversteken om af te slaan richting Anselmostraat. Tijdens het manoeuvre reed een auto, komende van de Britselei, achteraan op haar in. Door de impact werd de bestuurster met haar wagen tot op de tramsporen geduwd. Omdat de auto de tramsporen en de busstrook deels blokkeerde werd deze getakeld. De vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht voor verzorging. (BSB)