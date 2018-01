Auteur steunt klimaatproces met geldprijs 20 januari 2018

Actiegroep stRaten-generaal en een groep bezorgde burgers hebben het helemaal gehad met "de nalatigheid van de Vlaamse overheid in de aanpak van de luchtvervuiling". Ze willen, drie jaar nadat vzw Klimaatzaak een rechtszaak heeft aangespannen tegen het klimaatbeleid van de vier Belgische overheden, binnenkort de Vlaamse overheid voor de rechter dagen.





Schrijver Jeroen Olyslaegers steunt het proces, ook financieel. Zondag krijgt hij in Nederland de Ferdinand Bordewijkprijs voor zijn roman 'Wil'. Tweeduizend euro, ofwel een derde van die geldprijs, gaat in de pot om het proces te starten. "Afgelopen week pakte de Vlaamse regering uit met het nieuwe luchtsaneringsplan. Daaruit blijkt niet alleen dat de Vlaamse luchtkwaliteit nog veel slechter is dan we voorheen aannamen, het zal ook pas in 2030 lukken de EU-normen te halen, die eigenlijk al in 2010 gehaald moesten worden", zegt Jeroen.





De schrijver ziet ook kans op slagen voor het proces. "Ik hoop dat de regering zich niet jarenlang zal verschuilen achter een juridisch steekspel en dat het snel tot een uitspraak komt. In het Verenigd Koninkrijk leidde een gelijkaardig proces al tot veel doortastendere klimaatmaatregelen van de regering. Als het daar kan, waarom zou het dan hier, in een ander Europees land met zo veel goed menende mensen, niet lukken?".





Thomas Goorden, oprichter van de Antwerpse Burgerlijst, heeft zich burgerlijke partij gesteld voor het proces en haalde in totaal al 10.000 euro bij elkaar.





