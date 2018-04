ATV-presentator Karl Apers komt op voor sp.a in Antwerpen TT

16 april 2018

10u26

Bron: Belga 3 Antwerpen Journalist en presentator Karl Apers, die onder meer het actuaprogramma 'Wakker Op Zondag' mee presenteert op de regionale televisiezender ATV, staat in oktober op de lijst van sp.a in Antwerpen. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen en sp.a bevestigt het nieuws.

Apers wordt om 11 uur voorgesteld in het secretariaat van de partij. Welke plaats hij krijgt, is nog niet bekend. Hij verlaat de zender ATV, waar hij sinds 1999 aan de slag was. Hij gaat op 1 mei aan de slag bij de sp.a.

Apers is 54 jaar, hij is oorspronkelijk van Puurs, maar woont al vele jaren in Berchem.

Eerder maakte sp.a al bekend dat onafhankelijk kandidate Jinnih Beels de lijst zou trekken, voor lokaal partijvoorzitter Tom Meeuws, Vlaams Parlementslid Güler Turan, gemeenteraadslid en voormalig zaalvoetballer Karim Bachar en OCMW-raadslid Tatjana Scheck. Yasmine Kherbache wordt lijstduwer.