Attente bakker waarschuwt: "Reclameronselaars actief" 01 augustus 2018

02u45 0 Antwerpen Malafide reclameronselaar TVV is weer actief in Antwerpen. Dat heeft de attente bakker Kris Van Calster (53) zélf ondervonden. "Ik speelde ei zo na 977 euro kwijt. Nu wil ik mijn collega's waarschuwen."

Kris Van Calster, die in de Londenstraat op het Eilandje een bakkerij heeft, werd per brief aangemaand om zich dringend bij het 'Centraal Handelsregister' te registreren. Kris moest zijn bedrijfsgegevens controleren, zijn btw-nummer aanvullen en het document ondertekend terugzenden. Daarna zou hij ook nog eens 977 euro moeten betalen.





"De brief zag er officieel uit", zegt Kris. "Mijn bedrijfsnaam en -tak waren juist, net als mijn adres, telefoonnummer. Er stond ook een Europees wetsartikel bij vermeld. Helemaal onderaan de brief stonden de gegevens van de firma Tele Verzeichnis Verlag (TVV) uit Hamburg. Toen gingen de alarmbellen af."





Oplichting

"Ik ging te rade bij de Bakkersunie en de belastingdiensten in Brussel", gaat Kris verder. "Oplichting, zeiden ze daar. Ik mocht zeker niks terugsturen of betalen. Nu wil ik mijn collega-handelaren waarschuwen: scheur de brief meteen in stukken."





Kris is lang niet de enige die door 'reclameronselaar' TVV, die op de zwarte lijst van de FOD Economie staat, wordt benaderd. Unizo waarschuwde onlangs nog voor de hun malafide praktijken. "Heel wat ondernemers hebben al veel geld verloren aan de beproefde misleidingstruc. Wie de brief ondertekend terugzendt, ziet de kleine lettertjes over het hoofd en heeft zich zonder te beseffen verbonden aan een reclamecontract van drie jaar." (BJS)