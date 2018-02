Atletiekpiste Kielpark breidt uit 08 februari 2018

02u37 0

De atletiekpiste in het Kielpark zal nog voor de zomer gerenoveerd en uitgebreid worden. Dat moet de club die de piste in gebruik heeft, Beerschot Vrienden Atletiek Club, de kans geven om hun trainingen op een kwalitatievere manier te geven. De atletiekpiste in het Kielpark krijgt een nieuwe sprintstrook van acht banen in tartan. Die zal een lengte hebben van ongeveer 90 meter. Daarnaast worden de aanloopzones van het verspringen en het hoogspringen van nieuwe tartan voorzien. Dat moet de club die de piste in gebruik heeft, Beerschot Vrienden Atletiek Club, in staat stellen om de jeugdtrainingen en een aantal technische disciplines (sprint, hoogspringen en verspringen) op een kwalitatievere manier te kunnen aanbieden. (BJS)