Atheneum lanceert nieuwe richting 09 maart 2018

02u56 0

Het Koninklijk Atheneum Antwerpen pakt vanaf volgend schooljaar uit met een nieuw lessenpakket voor de eerste graad. Dat krijgt de catchy naam 'STEAM'. Vertaald uit het Engels staat dat voor Wetenschap, Technologie, Kunst en Wiskunde.





De school wil zo tegemoetkomen aan leerlingen die meer uitdaging zoeken in de wetenschappen. Partners uit diverse sectoren dragen hun steentje bij. 'STEAM' is een aanvulling op eerdere initiatieven als 'Talentenreis'. Daar proeven de leerlingen van creatieve lessen economie, wetenschappen en techniek, naast artistieke vorming.





Het atheneum stelt vrijdag 9 maart ook zijn jaarlijkse Atena-Syntax tentoonstelling 'Out of my roots' voor. (PHT)