Assisenprocessen tot 2023 in Vlinderpaleis

Renovatiewerken aan oud gerechtsgebouw op Britselei lopen vertraging op BJS

11 maart 2019

Doordat de renovatie van het oude gerechtsgebouw aan de Britselei in Antwerpen nog altijd op zich laat wachten, is het nu al duidelijk dat alle assisenprocessen tot en met 2023 in het Vlinderpaleis aan de Bolivarplaats zullen plaatsvinden. De eerste assisenzaak, die in juni van start gaat, zal in het hof van beroep doorgaan. Er kan immers niet gegarandeerd worden dat de verbouwingswerken aan de tijdelijke assisenzaal in het Vlinderpaleis tijdig klaar zullen zijn.

Sinds het Grondwettelijk Hof in december 2017 besliste dat de hervorming van assisen ongrondwettelijk was, worden er overal in België terug assisenprocessen gevoerd. Behalve in Antwerpen, bij gebrek aan locatie. Het oude gerechtsgebouw aan de Britselei, waar de assisenzaken vroeger behandeld werden, is gesloten voor renovatiewerken.

Er werd daarom beslist om uit te wijken naar het Vlinderpaleis aan de Bolivarplaats, waar een van de zittingszalen verbouwd wordt tot een tijdelijke assisenzaal. Het eerste proces zou er in juni plaatsvinden, maar omdat er geen garantie is dat de verbouwingswerken tegen eind mei klaar zullen zijn, wordt eenmalig uitgeweken naar de plechtige zittingszaal van het hof van beroep.

“Het hof van beroep wil al het mogelijke doen om vooruit te kunnen met de assisenzaken, want er zitten er intussen veel in de pijplijn. Een deel van de werking van de familiekamer wordt in juni opgeschort, zodat er een aantal lokalen vrijkomen die nodig zijn voor de organisatie van een assisenproces”, zegt Tom Hoorens, woordvoerder van het hof van beroep.

Het gaat om het assisenproces tegen Tom V., de twintiger die beschuldigd wordt van de moord op Yves Van Oers (37) uit Ekeren. Alle andere assisenzaken die er nog zitten aan te komen, waaronder ook de Pokémonmoord, zullen vanaf september in het Vlinderpaleis behandeld worden. Verwacht wordt dat het hof van assisen minstens tot en met 2023 aan de Bolivarplaats zal moeten zetelen. Pas dan zouden de renovatiewerken in het oude gerechtsgebouw voltooid zijn.