Asfaltwerken in Diepestraat BJS

29 november 2018

Op vrijdag 14 december 2018 worden onderhoudswerken uitgevoerd in de Diepestraat in de Antwerpse Seefhoek. Een sleuf wordt afgeschraapt en opnieuw geasfalteerd. De omleiding loopt via de Nachtegaalstraat.

De Diepestraat wordt ter hoogte van huisnummer 36 tot aan het kruispunt met de Maaldersstraat en Lange Van Sterbeeckstraat volledig afgesloten voor het verkeer.

De voetpaden blijven beschikbaar.

De werken worden op één dag uitgevoerd. Aanpassingen van deze datum zijn mogelijk bij gewijzigde weersomstandigheden.