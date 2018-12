Asbezorging op Schelde verhuist naar ‘t Zuid philippe truyts

07 december 2018

16u01 0 Antwerpen De asbezorging in de Schelde verhuist begin 2019 van het Loodswezen naar de vernieuwde kaaien ter hoogte van de Namenstraat op het Zuid. Dat laat het college weten. Op de langere termijn wil de stad een definitieve locatie vastleggen.

Wie dat wil, mag in Antwerpen sinds november vorig jaar een biologisch afbreekbare asurne neerlaten in de Schelde. De site Memento Scaldis (‘Afscheid aan de Schelde’) nabij het Loodswezen is tot nu toe 81 maal gebruikt. Maar NV De Vlaamse Waterweg start op die plaats volgende maand met stabiliteitswerken van de kademuur. Dat past in de heraanleg van de Scheldekaaien.

De installatie – een hekwerk, zitbanken, een meerpaal, een scheepsbel en een vlaggenmast – wordt op 7 januari ontmanteld en overgebracht naar een locatie ter hoogte van de Namenstraat. De werken zullen zowat drie weken duren. In die periode zijn geen asbezorgingen mogelijk.