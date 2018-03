Armoede grootste probleem volgens enquête PVDA 20 maart 2018

Een laagdrempelig wijkhuis in elke wijk en een leefloon boven de Europese armoedegrens. Het zijn twee maatregelen waarmee PVDA de armoede in Antwerpen wil aanpakken. Voor de marxistische partij verdient dat thema absolute voorrang. Dat bleek ook hun bevraging van 8.785 Antwerpenaren.





Meer dan duizend vrijwilligers van PVDA trokken de voorbije maanden van deur tot deur in alle districten. Ze legden de inwoners tien thema's en veertig stellingen voor. "Armoede sprong eruit", zegt nationaal voorzitter en gemeenteraadslid Peter Mertens. "Bijna zes op de tien bevraagden zetten het thema in hun top 3. En dat in een welvarende stad. Armoede is de olifant in de kamer. Dit stadsbestuur zwijgt er meestal over. Opmerkelijk is ook dat het thema in alle leeftijdsgroepen en studieniveaus bovenaan staat."





Veiligheid haalt 45 procent top 3-noteringen, mobiliteit 32 procent. Achteraan bungelen jeugd, investeringen en diversiteit. De resultaten van de enquête betekent volgens Mertens niet dat PVDA nu bepaalde programmapunten in de vuilnisbak kiepert. "We zijn geen populistische partij."





Eén derde van de bevraagden gaf aan in oktober voor PVDA te willen stemmen. Mertens: "We weten wel dat we met zo'n enquête veel eigen kiezers bereiken. Maar we hebben toch duidelijk ook vele andere mensen aangesproken. De resultaten zijn relevant voor wie Antwerpen een groot hart toedraagt." (PHT)