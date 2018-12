Armoede blijft stijgen: “68 procent meer leefloners op 10 jaar tijd” NBA

03 december 2018

18u21 0 Antwerpen De armoede blijft stijgen, dat stellen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen. Er is te weinig aandacht voor ‘onderbescherming’, mensen die niet weten dat ze op bepaalde diensten of subsidies beroep kunnen doen. In Antwerpen werkt men aan een onthaal in het Vlinderpaleis waar begeleiding voorzien zou worden.

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen hebben opnieuw een jaarboek over armoede uitgebracht. Daaruit blijkt dat de armoede in ons land min of meer stabiel blijft, maar niet voor iedereen. Het aantal leefloners steeg tussen 2007 en 2017 met maar liefst 68 procent in Vlaanderen, vooral in de risicogroepen: laaggeschoolden, eenoudergezinnen en personen met een vreemde herkomst. Ook de klanten van de voedselbanken zagen een toename van 10 procent op één jaar. “We zien dat er de afgelopen jaren maatregelen zijn genomen zoals meer kinderopvang, een verhoogde tegemoetkoming bij ziekte en enkele rechten die nu automatisch worden toegekend maar die worden terug opgeheven omdat op basisvoorzieningen zoals elektriciteit de BTW wel omhoog is gegaan van 6 naar 21 procent, een groot effect voor mensen in armoede. Dit beleid heeft er vooral voor gezorgd dat er veel selectiever en meer voorwaarden gekoppeld zijn aan een leefloon bijvoorbeeld”, zeggen onderzoekers prof. dr. Peter Raeymaeckers en Jill Coene. Nu wordt een leefloon gekoppeld aan voorwaarden die in een contract met maatschappelijke werkers worden opgenomen, worden die voorwaarden geschonden, krijgen de mensen geen leefloon meer. “De regering heeft vooral gefocust op jobs, maar lijkt vooral effect te hebben op mensen die al een job hadden en niet zo zeer werklozen aan een job geholpen. Zeker vrouwen met een migratieachtergrond, of ouders van kinderen met een beperking stootten op barrières.”

Een groot deel van het verslag werd gespendeerd aan het ‘onderbeschermen’, mensen die wel recht hebben op bepaalde maatregelen maar daar geen beroep op doen. De onderzoekers zien daarom wel een positieve maatregel in het ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ als hefboom tegen onderbescherming waar de gemeenten zelf op zoek moeten naar de mensen die beroep kunnen doen op bepaalde instanties of tussenkomsten. “In Antwerpen werken we aan zo’n breder onthaal in het Vlinderpaleis, een plek waar veel vragen bij elkaar komen. Al onze sociale diensten onder één dak brengen is niet mogelijk maar in het Vlinderpaleis willen we wel een plek creëeren om de juiste begeleiding te voorzien”, vertelt Michael Lescroart, woordvoerder van huidig schepen Fons Duchateau.

Ook werk aan de winkel op vlak van wonen, zeker in de private sector. “Er zijn te weinig sociale woningen en er worden te weinig sociale huursubsidies gegeven in vergelijking met onze buurlanden. Mensen in armoede komen zo in de slechtste woonkwaliteit terecht. Een uitbreiding van de socialeverhuurkantoren zou huurders beter kunnen ondersteunen.”