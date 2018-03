Armata Viola maakt spectaculaire tifo 01 maart 2018

Supportersclub Armata Viola is volop bezig met een gigantische tifo dat voor aanvang van de match tegen Cercle Brugge zal getoond worden. "Twintig meter op ongeveer 23 meter. Het wordt sowieso spectaculair. Dat moet ook wel hé, voor zo een match", zegt Guy Van Hecke, mede-oprichter van Armata Viola. Samen met Michiel legt hij de lange paarse doeken goed om aan elkaar te kleven. Wat de mannen precies van plan zijn, dat is staatsgeheim. "Je krijgt al een primeur dat het iets in het paars zal zijn. Al is dat misschien geen verrassing", plaagt Guy. Zoals een goede supporter het betaamt, zien de twee de finale rooskleurig in.





"0-4 op Cercle"

"We maken het af in Brugge met een droge vier tegen nul", voorspelt Michiel. Guy is voorzichtiger. "Thuis winnen met twee tegen één en ginder een scoreloos gelijkspel."





Aan een avontuur in play-off 2 denken de heren niet. Ook een mogelijke confrontatie met rivaal Antwerp, is nog niet aan de orde. "De focus ligt volledig op deze twee finalewedstrijden. De rest doet er niet toe. Nu we zo dicht bij de promotie zijn, moeten we daar volledig voor gaan. We moeten deze kans met beide handen grijpen", aldus Guy. Michiel deelt die mening: "Het was misschien beter geweest dat de evolutie wat geleidelijker was geweest. Maar we hebben het altijd goed gedaan. Waarom zou dat dan niet in 1A kunnen lukken?" (ADA)