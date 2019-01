Architect steekt man neer met champagneglas in The Villa: werkstraf van 90 uur gevraagd Patrick Lefelon

30 januari 2019

Een 30-jarige architect stond woensdagochtend voor de rechtbank omdat hij vorige zomer een klant had aangevallen in club The Villa op het Eilandje in Antwerpen. De dader haalde met een champagneglas uit naar een 36-jarige man uit Stabroek. Het champagneglas brak. De voet van het glas boorde zich in de hals van het slachtoffer. De procureur vorderde een werkstraf van 90 uur.

Volgens advocaat Giles Snelders die de man uit Stabroek bijstond, had zijn cliënt ontzettend veel geluk gehad. “Het was een kwestie van millimeters of dat glas had de slagader geraakt. Mijn cliënt was 37 dagen werkongeschikt. Nu is hij terug aan de slag maar hij heeft een verzakte lip en kan geen masker meer dragen. Een deskundige moet de blijvende schade aan zijn gezicht nog bepalen.”

Schuld bekend

De dader bekende schuld. Hij kon zich niet meer herinneren waarom hij de man uit Stabroek, die hij nooit eerder had gezien, had aangevallen. Hij was bereid om alle schade te vergoeden.

De procureur vorderde een werkstraf van 90 uur tegen de architect. Zijn advocaat Kris Luyckx vroeg de rechter om nog iets lager te zakken in de bestraffing. “Deze man heeft een druk leven als architect en is betrokken bij veel grote bouwwerken waarvoor hij ook ‘s avonds en in de weekends moet paraat staan. Wilt u hem de opschorting van straf geven?”

De rechter doet uitspraak op 27 februari.