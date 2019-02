Architect krijgt straf met uitstel voor steek met champagneglas Belga

27 februari 2019

17u51 0 Antwerpen De Antwerpse strafrechter heeft een 30-jarige architect woensdag veroordeeld tot acht maanden cel en 800 euro boete, beide met uitstel, omdat hij vorige zomer een man met een kapot champagneglas in de hals had gestoken tijdens een vechtpartij.

Het incident deed zich op 9 juni 2018 voor in discotheek The Villa op het Eilandje in Antwerpen. De architect kreeg het met een man uit Stabroek aan de stok, maar kon zich na afloop niet meer herinneren waar de ruzie over ging. Vast staat wel dat hij uithaalde met een champagneglas. Dat brak en de voet van het glas boorde zich in de hals van het slachtoffer. Het scheelde enkele millimeters of de slagader was geraakt. De man was 37 dagen arbeidsongeschikt.

De beklaagde, die al een horecaverbod van zes maanden had gekregen, voerde geen betwisting over de feiten en verklaarde zich bereid om alle schade te vergoeden. Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 90 uur gevorderd. De verdediging had om een opschorting gevraagd, omdat hij door zijn job als architect ook ‘s avonds en in de weekends moest werken. De rechtbank besliste om hem een celstraf met uitstel op te leggen. Hij moet het slachtoffer ook een provisionele schadevergoeding van 1.500 euro betalen.