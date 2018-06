Arbeidsongeval haven wellicht te wijten aan menselijke fout 29 juni 2018

Zowel bij DP World als bij het GTI in Beveren is gisteren een minuut stilte gehouden voor de 21-jarige kraantechnieker die woensdag om het leven is gekomen bij een arbeidsongeval op de terminal in Doel. A.H. werkte nog maar een paar maanden bij DP World. Hij was opgeroepen voor een noodreparatie aan een automatische kraan. Het liep fout toen ze een geblokkeerde container aan de grond probeerden te zetten. Toen de container plots dreigde te vallen, werden zowel A.H. als zijn collega B.M. geraakt door onderdelen van het mechanisme. Volgens de arbeidsauditeur wijzen de eerste vaststellingen op een menselijke fout. Bij DP World werd gisteren een rouwregister geplaatst. De werknemers hielden een minuut stilte. "We zullen hem herinneren als een opgewekte collega die zijn werk met veel gedrevenheid uitvoerde", klinkt het aangeslagen. Ook bij het GTI in Beveren werd gisteravond een minuut stilte gehouden.





A.H. was pas vorig jaar afgestudeerd als haventechnieker. "Hij was een voorbeeldige leerling", zegt directeur Pascal De Rop. "We wachten de resultaten van het onderzoek af om te bekijken of we in de opleiding aandachtspunten moeten opnemen in verband met veiligheid." (PKM)