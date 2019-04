Arbeider overlijdt plots bij gaswerken: dood wordt onderzocht Jan Aelberts

10 april 2019

11u38 2 Antwerpen De arbeider die vorige week dinsdag onwel werd bij werken aan de gasleiding in de Schotense Kuipersakkerstraat, is deze week overleden. Er komt een gerechtelijk onderzoek naar zijn dood.

De 36-jarige Roemeen werd op dinsdag 2 april nog gereanimeerd door een buurtbewoner totdat de MUG ter plaatse was, maar het mocht niet baten. De hersenschade was te groot, de man werd hersendood verklaard. Afgelopen maandag werd besloten hem niet langer artificieel in leven te houden. De oorzaak van zijn dood wordt onderzocht. De arbeider laat een vrouw en twee kinderen achter.