Arbeider die van hoogtewerker viel op Groenplaats nog steeds kritiek Sander Bral

23 november 2018

17u21 0 Antwerpen De 46-jarige arbeider die donderdagnamiddag lelijk ten val kwam tijdens de opbouw van de ijspiste op de Groenplaats, verkeert nog steeds in kritieke toestand. De site is intussen terug vrijgegeven en er kan opnieuw gewerkt worden.

De toestand van de ploegleider van een team van BHV Expogroep, dat de tent van Winter in Antwerpen opbouwt op de Groenplaats, is nog steeds kritiek. De 46-jarige arbeider viel donderdagnamiddag twaalf meter naar beneden van een hoogtewerker. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. “De toestand van de man is stabiel maar nog steeds kritiek”, reageert Dirk Delechambre van de stad Antwerpen. “Vrijdagmiddag is de arbeidsauditeur ter plaatse geweest om het ongeval te onderzoeken. Hij heeft de site vrijgegeven waardoor de opbouw van de tent dus terug van start kon gaan. De hoogtewerker waarvan de arbeider viel, is wel in beslag genomen voor verder onderzoek.”

Er is nog steeds onduidelijkheid over hoe het incident zich heeft kunnen voordoen.