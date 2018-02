Aqualiner introduceert DeWaterbus app 07 februari 2018

Aqualiner, het bedrijf achter DeWaterbus, introduceert DeWaterbus app. Vanaf vandaag is die gratis te downloaden voor iPhone en Android. Via de app kan je informatie terugvinden over de nieuwste ontwikkelingen rond DeWaterbus. Als pendelaar heb je zo toegang tot vaartijden en -trajecten, tarieven en algemene ontwikkelingen. Via pushmeldingen word je zelf op de hoogte gebracht van het meest actuele nieuws. Daarvoor moet je wel de push notificate aanzetten. In de toekomst zal de app worden uitgebreid met extra functionaliteiten voor de aankoop van tickets, maand- en jaarabonnementen en een route planner. Je kan de applicatie terugvinden onder DeWaterbus België. (ADA)