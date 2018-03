App moet containers overdag uit verkeer houden 06 maart 2018

02u48 0

Slim naar Antwerpen en het bedrijf Avantida werken opnieuw samen om het transport van lege containers in en rond Antwerpen te optimaliseren.





Met de FlexGate-applicatie toont Avantida aan transporteurs de voordelen van nachtvervoer in de regio Antwerpen, om zo minder vrachtwagens overdag op de weg te hebben. Met behulp van de applicatie kunnen transporteurs hun lege containers 's nachts afzetten en ophalen, buiten de files en de spits. Het is de tweede keer dat Avantida samenwerkt met de stad. In augustus 2017 werd de applicatie DepotX gelanceerd. Die helpt transporteurs lege zeecontainerritten te optimaliseren, door het aanvragen van alternatieve drop-off en pick-up locaties. Het resultaat? Lege zeecontainers die niet noodzakelijk naar de haven moeten terugkeren, zijn zo weinig mogelijk aanwezig op drukke wegen of tijdens filegevoelige tijdstippen in en rond Antwerpen. (BJS)