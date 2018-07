App leidt je langs street art 20 juli 2018

Antwerpen wil zich meer en meer profileren als de street-artstad van Vlaanderen. De afgelopen maanden zijn er heel wat graffitikunstenaars aan de slag gegaan in het kader van 'Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert'. Om al die kunstwerken overzichtelijk te maken, is er nu de Street Art Cities-app. De app geeft verschillende wandelroutes langs de verschillende werken. In totaal zijn dat er al meer dan 250 in de stad maar ook in de rand van Antwerpen. In september komt het 3D Street Art Festival ook opnieuw naar de haven van Antwerpen.