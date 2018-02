Apotheker vervolgd omdat hij klant 92 (!) doosjes rilatine meegeeft 14 februari 2018

02u44 0 Antwerpen Het Antwerpse parket vervolgt een 39-jarige apotheker uit Schelle omdat hij een klant met 92 doosjes rilatine naar huis liet gaan. De klant, die volgens het parket de doktersvoorschriften vervalste, staat eveneens terecht.

Het was een Antwerpse arts die in 2014 met een klacht naar het gerecht stapte. De deontologische beroepscommissie had hem drie maanden op non-actief gezet omdat hij een patiënt in totaal 92 doosjes rilatine had voorgeschreven. De dokter kon zich dat niet herinneren en vermoedde dat zijn voorschriften waren vervalst.





In werkelijkheid was het de 53-jarige moeder van een van zijn patiënten die bijna dagelijks voor rilatine naar een apotheek in Schelle trok. De voorschriften kreeg de apotheker later toegestopt. Volgens het parket vervalste de vrouw de voorschriften van haar zoon om van de apotheker hogere dosissen te bekomen. De vrouw gebruikte de rilatine omdat ze wilde vermageren (het medicament zou de honger stillen).





Het parket vervolgt ook de apotheker als mededader aan de schriftvervalsing omdat hij de vrouw telkens opnieuw rilatine bleef geven. "Vanuit zijn opleiding en ervaring moest hij toch weten dat het om abnormale hoeveelheden ging? Dit is een zware beroepsfout."





Omdat de feiten al dateren van ruim drie jaar geleden, vorderde het parket voor de apotheker en de klant de opschorting: schuldig, maar geen straf. De beklaagden willen echter de vrijspraak. "Er is geen sprake van schriftvervalsing, de dokter heeft wel degelijk 92 doosjes voorgeschreven."





De Antwerpse arts, die de vermeende vervalsing in 2014 aan het licht bracht, eist een forse schadevergoeding. "Hij is drie maanden onterecht geschorst geweest. De reputatieschade en zijn inkomensverlies zijn enorm", pleitte zijn advocaat.





Vonnis op 20 maart. (BJS)