Apenstaartjes krijgen eerste kus- en knuffelzone 24 mei 2018

Bij De Apenstaartjes op Linkeroever wordt er voortaan extra gekust en geknuffeld aan de schoolpoort. SOS Kinderdorpen en Cubzz zorgden er voor een kus- en knuffelzone want 7 kinderen op 10 vragen meer affectie.





Uit onderzoek van iVox blijkt dat maar liefst 4 op de 5 Belgen vinden dat er meer geknuffeld moet worden. "En vooral kinderen kennen echt een gebrek, 7 op de 10 van hen komen er expliciet om vragen. Daarom ook dat ik overtuigd ben van de noodzaak van zo'n kus- en knuffelzone", vertelt initiatiefnemer Wouter Couwenbergh, zelf ook papa van drie kinderen. "Mijn jongste dochter bijvoorbeeld heeft een lichte fysieke afwijking en door haar veel te knuffelen en te vertellen dat papa er altijd als vangnet zal zijn, hoop ik haar alle kansen te geven. En ik ben mij er zeer van bewust dat mijn dochter niet de enige is. Alle kinderen moeten voldoende affectie kennen om alle kansen in het leven te krijgen." De eerste kus- en knuffelzone in Antwerpen werd alvast gesmaakt op Linkeroever, daar worden papa's en mama's van De Apenstaartjes aangemoedigd om hun kind nog even goed vast te nemen voor schooltijd. De zone komt er in samenwerking met de school en SOS Kinderdorpen. "Maar wij doen de investering van zo'n 550 euro. Zo kan SOS Kinderdorpen zijn financiën blijven steken in projecten voor kinderen." (NBA)