AP Hogeschool sensibiliseert na zelfmoord student 27 maart 2018

03u37 0

De AP hogeschool heeft deze week borden geplaatst met info over de zelfmoordlijn, hiermee willen ze hun studenten helpen en sensibiliseren. "We nemen vandaag extra maatregelen naar aanleiding van de zelfmoord van één van onze studenten", klinkt het.





Een simpele boodschap aan de deuren van de bib moet studenten de juiste richting wijzen. De AP Hogeschool kreeg vorige week te maken met de zelfmoord van een jonge modestudente en is daar danig van onder de indruk. "Op 12.000 studenten, jonge mensen, kan je het bijna niet vermijden. Het gebeurt gelukkig zelden, zeker niet jaarlijks, dat we het meemaken", vertelt woordvoerder Marijke De Bie.De studentenvoorziening van AP zit nu samen met alle studenten en lectoren. "In de eerste plaats met de groep waar deze studente in zat, maar er is hulp voor iedereen."





Wie vragen heeft of hulp zoekt, kan terecht op de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be (NBA)