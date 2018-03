AP Hogeschool gaat weer bouwen NIEUWBOUW IN PARK SPOOR NOORD BIEDT PLAATS AAN 2.000 STUDENTEN DIETER LIZEN

30 maart 2018

03u04 0 Antwerpen Amper drie jaar na de opening van een nieuwe campus aan Park Spoor Noord, gaat AP Hogeschool er nog een nieuw schoolgebouw van 5 verdiepingen optrekken. "We zijn de snelst groeiende hogeschool van Vlaanderen en daar moeten we op inspelen", zegt voorzitter Inga Verhaert.

Nu al staan er twee campussen van de AP Hogeschool aan Park Spoor Noord. De site werd nog maar drie jaar geleden afgewerkt, maar is nu al te klein voor de 7.000 studenten die er les volgen. "We zijn de snelst groeiende hogeschool in Vlaanderen. Sinds de fusie tussen de Artesis en Plantijn Hogeschool in 2013 is het studentenaantal bij AP gestegen met zo'n 30 procent en ook in de toekomst zal de populatie toenemen, tot zeker 12.000 studenten. Daar moeten we op inspelen", klinkt het bij Inga Verhaert, voorzitter van de AP Hogeschool. "In 2019 komen er bij AP al zeker 2.000 studenten uit het volwassenenonderwijs (HBO 5) en de lerarenopleiding bij. Dat is decretaal zo geregeld dat die opleidingen in onze hogeschool worden ingekanteld. Een deel van die studenten willen we opvangen in de nieuwbouw", zegt Verhaert. De studenten die nu Gezondheid en Welzijn, Wetenschap en Techniek en Onderwijs en Training volgen, worden in de toekomst verder verspreid over de nieuwe campus.





Groendaken

Het nieuwe AP-gebouw komt op een braakliggend terrein tussen de Lichttoren en de Parktoren in Park Spoor Noord en zal 7.500 vierkante meter oppervlakte tellen. Vooraan aan de Ellermanstraat zal het gebouw vijf verdiepingen tellen, achteraan, uitgevend op de woontorens, worden dat twee verdiepingen met groendaken bovenop. De constructie van het gebouw moet volgend jaar starten en de nieuwe campus zal in september 2021 klaar zijn voor opening.





"Beneden komt er een binnentuin en we zetten binnen vooral in op polyvalente ruimtes die kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Op de verdiepingen daarboven komen vier grotere auditoria met plaats tot 250 studenten en kleinere lesruimtes." Ondergronds komt er een parking voor 50 wagens en 400 fietsen. AP gaat niet enkel bouwen, ze koopt ook de beneden- en de eerste verdieping in de Lichttoren. "Het gelijkvloers wordt omgetoverd tot een 'student service centre met allerlei studentenvoorzieningen. Daarboven voorzien we leslokalen voor 150 studenten", vertelt Inga Verhaert. "Met de aankoop van de ruimte in de Lichttoren, creëert de Hogeschool een ware 'AP-wijk'." Naast de drie campusgebouwen wordt ook de sporthal in het midden van het park al gebruikt voor de Lerarenopleiding. Voor de studenten Gezondheid en Welzijn komt er een tunnel naar het nieuwe ZNA ziekenhuis.