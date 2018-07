Antwerpse zelfstandigen meest tevreden over werk-privébalans 18 juli 2018

Dat zelfstandigen altijd klagen dat ze te hard moeten werken is een misverstand, zeker in Antwerpen. Liefst twee derde of 69,9 procent van de Antwerpse zelfstandigen is 'tevreden' tot 'uiterst tevreden' over hun werk-privébalans.





Daarmee scoort de tevredenheid van zelfstandigen in Antwerpen nog iets hoger dan het nationale percentage van 66,5 procent. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van sociaal verzekeringsfonds Acerta bij 2559 zelfstandigen over heel België.





Vooral iets doen wat ze graag doen en het feit dat ze hun werkuren zelf kunnen regelen, vinden de meeste zelfstandigen heel aangenaam, naast de waardering van de klanten.





"Toch is het - uiteraard - niet allemaal rozengeur en maneschijn", relativeert Mohamed Abrddane, manager Starters en Zelfstandigen bij Acerta ook meteen. "Natuurlijk zijn er hindernissen waar zelfstandigen tegenaan lopen. Wie ontevreden is over het zelfstandigenbestaan, is dat meestal omdat ze vaststellen dat ze toch te veel uren moeten doen dan goed is voor de juiste balans tussen werk en privé. Gemiddeld genomen presteert een ontevreden zelfstandige 52 uur". En de extra administratie die bij het zelfstandigenstatuut komt kijken, is nog zo'n niet te onderschatten minpunt: 60,5 procent ziet daar bijzonder tegenop. Wie er personeel bijneemt, krijgt er dan wel extra administratie bovenop, het komt de werk-privébalans wél ten goede door de verdeling van de werklast. (DILA)