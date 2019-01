Antwerpse zeemeermin krijgt make-over Dieter Lizen

28 januari 2019

Ongewone gasten in het make-overprogramma ‘Zo man, zo vrouw’ nu dinsdagavond. Een zeemeermin die liefst haar kleren zelf haakt en een IT’er met een voorliefde voor schreeuwerige anime en sci-fi t-shirts, Jani Kazaltsis heeft aan het Antwerps koppel Lieke (32) en Matthias (35) een hele kluif.

Lieke Knoops houdt van haar job in de sociale sector maar ze heeft ook een wat eigenaardig bijberoep. Minstens een keer per week duikt ze als zeemeermin ‘Lelie’ het zwembadwater in. “Als lid van de ‘Mermates’ geven we zwemles aan kinderen en volwassenen waar ze met een zeemeerminnenstaart te leren zwemmen. Ik doe ook optredens op kinderfeestjes. Daarnaast maak ik zelf ook zeemeerminnenkostuums”, zegt Lieke.

Voor haar was zeemeermin worden een meisjesdroom die in vervulling ging. “Ik ben altijd al een waterrat geweest en net zoals zoveel meisjes droomde ik er wel eens van de mooie Ariel in ‘De Kleine Zeemeermin’. Later zag ik een reportage over zeemeerminnen in de VS die er echt hun beroep van hadden gemaakt. Ik heb woordkunst gestudeerd, hou van handwerk en ben sociaal aangelegd, dus dit leek me een fijne combinatie van al die dingen. Ik heb eerst een vrij goedkope staart uit paillettenstof gemaakt. Nadien heb ik eentje zelf gemaakt uit silicone die veel mooier is, die zie je ook in de aflevering. En ook aan het materiaal was 1200 euro kwijt. Dus niet echt goedkoop. Een staart uit silicone kost als snel tussen 2000 en 3000 euro. Eentje uit pailletten kost als snel tussen de 5000 en 8000 euro.”

De programmamakers van ‘Zo man, zo vrouw’ zochten zelf contact met Lieke omdat het hen wel leuk om eens een zeemeermin een re-styling te geven. “Eigenlijk kwam mijn deelname mij ook goed uit, want ik was toen ze me contacteerden net mijn kleerkast aan het ‘uitmesten’”, zegt Lieke. “Ik ben de laatste jaren flink wat kilo’s afgevallen en was op zoek naar een stijl die zowel bij mij als bij mijn figuur paste. Ik heb smallere schouders en bredere heupen. Hierdoor vond ik in winkels zelden kledingstukken die me echt bevielen. Ik maak daarom al een aantal jaren de meeste van mijn kleren zelf”. Jani werd bij die stuks naar eigen zeggen “helemaal terug gekatapulteerd naar de seventies”. Tijd voor een make-over dus.

Matthias Autrique, het lief van Lieke is een IT’er met een voorliefde voor science-fiction en anime tekenfilms en dat blijkt ook uit zijn kleerkast. “Te kinderachtig” zo oordeelde Jani. “Die drukke t-shirts zijn nog niet helemaal uit zijn kleerkast verdwenen hoor, maar hij maakt wel gebruik van de tips van Jani als het een beetje deftiger mag zijn voor een feestje of zo”, besluit Lieke. Toch heeft ook Jani zelf iets opgestoken. “Hij had nog nooit van zeemeerminnen in Vlaanderen gehoord, dus we hebben hem toch ook iets kunnen bijleren!”.

