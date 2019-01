Antwerpse tunnels krijgen opknapbeurt ADA

04 januari 2019

15u26 0 Antwerpen De komende maand plant het Agentschap Wegen en Verkeer heel wat onderhoudswerken aan verschillende Antwerpse tunnels. Om de hinder te beperken worden de werken vooral ‘s nachts uitgevoerd. Overdag zijn de tunnels gewoon open.

In de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 januari wordt er in de Kennedytunnel (R1) in Antwerpen gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. De daaropvolgende nacht, van dinsdag 8 op woensdag 9 januari, is de koker richting Antwerpen aan de beurt. Tussen 21 uur en 5 uur is de betrokken tunnelkoker afgesloten en wordt het verkeer omgeleid via de andere koker. Beide nachten wordt de oprit Linkeroever om 20.30 uur afgesloten.

In de Rupeltunnel (A12) in Boom wordt er gewerkt tijdens de nachten van woensdag 9 en donderdag 10 januari, telkens tussen 20 uur en 6 uur. Eerst in de tunnelkoker richting Antwerpen, de nacht nadien in de koker richting Brussel. Tijdens de werken wordt de betrokken tunnelkoker afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid via de andere rijkoker met dubbel verkeer.

Tijdens de nachten van maandag 14 en dinsdag 15 januari wordt er gewerkt in de Jan De Vostunnel (A112) in Antwerpen. Maandagnacht is de tunnelkoker in de richting van Brussel aan de beurt, de nacht nadien volgt de koker richting Antwerpen. De betrokken koker is dan afgesloten en het verkeer wordt bovengronds omgeleid.

Tijdens de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 januari wordt er gewerkt in de Bevrijdingstunnel (A12) in Antwerpen. Tijdens de werken is de tunnel volledig afgesloten en wordt het verkeer bovengronds omgeleid naast de tunnel. Van donderdagnacht 17 op vrijdag 18 januari wordt er gewerkt in de Valaartunnel, de verbinding tussen de Berkenrijslaan en de Dokter Veeckmanslaan in Wilrijk. De tunnel is dan volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen plaatselijk omgeleid.

Tijdens de nachten van woensdag 23 en donderdag 24 januari wordt er gewerkt in de Waaslandtunnel (N49a) in Antwerpen. De tunnel is tussen 20.00u en 04.00u telkens volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid langs de Kennedytunnel.