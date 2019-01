Antwerpse topadvocaat Pol Vandemeulebroucke opgepakt in drugsonderzoek Douanier belandt in de cel Patrick Lefelon

08 januari 2019

17u53 1 Antwerpen De drugsbrigade van de federale politie (FGP) Antwerpen heeft vanmorgen vijf verdachten gearresteerd in een nieuwe drugsonderzoek. Onder hen een douanier en twee advocaten, Pol Vandemeulebroucke en Luc Verheyen. Beide advocaten werden intussen weer vrijgelaten.

Het onderzoek is een uitloper van een vroeger dossier tegen Fakher E.K., een uitbater van een snackbar op het Antwerpse Eilandje. Hij werd in 2017 veroordeeld tot 5 jaar cel voor de invoer van ruim 400 kilo cocaïne.

De drugsbrigade bleef de handel en wandel van Fakher E.K. volgen en meent aanwijzingen te hebben dat hij ook na 2017 vanuit een nieuwe horecazaak probeerde drugshandel op poten te zetten. Bij die handel zou Fakher E.K. twee andere mannen betrokken hebben. Het gaat om Z.B. en douanier J.A.



Die drie werden vanochtend gearresteerd en bij hen werden huiszoekingen uitgevoerd. De drie verdachten werden allemaal aangehouden en zijn voorlopig in de gevangenis opgesloten. De twee advocaten die ‘s morgens eveneens werden opgepakt mochten na hun ondervraging door de onderzoeksrechter weer naar huis. Meester Luc Verheyen was in de loop van de voormiddag al vrij en mocht zijn job gewoon verderzetten.

Voor de bekende strafpleiter Pol Vandemeulebroucke duurde het tot in de late namiddag voor hij weer naar huis mocht. Ook hij mag zijn job gewoon verderzetten.

‘Enfant terrible’

Het Antwerpse gerecht heeft al herhaaldelijk geprobeerd om Pol Vandemeulebroucke in het nauw te drijven. Zo werd hij midden vorig jaar opgepakt op verdenking van het lekken van informatie in een ander drugsdossier. De politie voerde toen huiszoekingen uit op zijn kantoor en bij hem thuis. De onderzoeksrechter liet hem toen ook vrij, maar legde hem een beroepsverbod op. Advocaat Vandemeulebroucke ontkende dat hij in dat dossier informatie zou gelekt hebben. Het beroepsverbod werd na een maand opgeheven.

Al in 2002 betichte het Antwerpse parket advocaat Pol Vandemeulebroucke van het lekken van informatie. Hij en zijn medewerker zouden geheime info hebben doorgegeven aan drugscrimineel Guy D.G. De rechtbank sprak hen allebei vrij.