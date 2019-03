Antwerpse studenten geven kankerpatiënten nieuwe wenkbrauwen Annelin Marien

27 maart 2019

12u33 0 Antwerpen Sophie Saia (24) en Meike Papenfuss (23), twee studentes Innovation and Entrepreneurship aan de Antwerp Management School, kozen een wel heel nobel doel voor een vrijwillig schoolproject. Ze geven kankerpatiënten, die door de behandeling geen haar meer hebben, gratis nieuwe wenkbrauwen door middel van microblading. Dat is een techniek om semi-permanente wenkbrauwen te ‘tekenen’, wat voor vrouwen met kanker een grote boost van zelfvertrouwen kan geven.

Sophie is zelf al langer bezig met microblading, en heeft een eigen business in semi-permanente make-up voor wenkbrauwen. “Deze zomer volgde ik een opleiding voor microblading, omdat wenkbrauwen en semi-permanente make-up een van mijn passies zijn. Toen we op school de optie kregen een vrijwillig project te doen, dacht ik: ‘Zou ik mijn passie voor microblading niet kunnen combineren met een goed doel?’ En zo is het idee ontstaan.”

Pruik

Vandaag hebben de studentes hun eerste ‘klant’: “Via Huis Klaas (een kledingwinkel voor kankerpatiënten, nvdr) hebben we patiënten van het GZA gecontacteerd, en er was wel wat interesse. Want wenkbrauwen zijn een belangrijk onderdeel van je gezicht. Zonder wenkbrauwen kan je moeilijker expressies uiten, en zie je er meteen wat ziek uit. Als je geen haar meer hebt, valt het ook meteen op dat je wenkbrauwen verdwijnen. Op je hoofd kan je een pruik zetten, maar dat gaat natuurlijk niet voor je wenkbrauwen. Dat geeft je zelfbeeld als kankerpatiënt meteen een deuk, en daar kan microblading bij helpen.”

Natuurlijke wenkbrauwen

Want de wenkbrauwen die via microblading zijn getekend, zijn semi-permanent. Ze blijven één tot drie jaar zitten. “Als je elke dag nieuwe wenkbrauwen moet tekenen met een potlood, is ten eerste het resultaat niet altijd even mooi, en sommige mensen hebben daar ook het geduld niet voor. Bij microblading zien de wenkbrauwen er dan toch enkele jaren natuurlijk uit.”

Geen tattoo

Bij microblading gaat een pennetje met kleine naaldjes in de huid, om zo haartjes te tekenen en natuurlijke wenkbrauwen na te bootsen. Dat klinkt wel wat als tatoeëren, maar dat is het niet: “Bij microblading gaat de naald enkel door de bovenste huidlaag, bij tattoos gaat de naald dieper.”, zegt Sophie. “Daarom doet microblading ook veel minder pijn dan een tattoo.”

320 euro, maar gratis voor patiënten

En de studentes doen dit volledig gratis, hoewel een microblading-sessie normaal 320 euro kost. “We hebben wel een crowdfunding opgestart om de onkosten te financieren.”, zegt Meike. “Hopelijk kunnen we de kosten voor de producten en dergelijke zo terugkrijgen, en op een nuloperatie uitkomen.” Wil je zelf bijdragen aan dit project, dan kan dat op www.gofundme.com.